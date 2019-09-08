شنغهاي 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واستغلبت إسبانيا على نظيرتها صربيا بنتيجة 81-69 ضمن منافسات المجموعة العاشرة من بطولة العالم في كرة السلة اليوم في ووهان.وضربت إسبانيا موعدًا في دور ربع النهائي مع بولندا مفاجأة البطولة الحالية بعد غد الثلاثاء، في حين تلتقي صربيا مع الأرجنتين في اليوم ذاته .وضمن المنتخبان التأهل إلى ربع النهائي قبل المواجهة بينهما لكن صدارة المجموعة وإمكانية خوض مباراة أسهل على الورق شكلت حافزًا لحسمها في مصلحة أحدهما.وفي مباريات المراكز من 17 إلى 32، تغلبت تونس على أنغولا في مواجهة أفريقية خالصة 86-84 ضمن المجموعة الثانية عشرة بيد أنها فشلت في انتزاع بطاقة التأهل المباشر إلى الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2020 وذلك لفوز نيجيريا على الصين 86-73 .وخطفت نيجيريا بطاقة القارة السمراء المؤهلة مباشرة إلى الألعاب الأولمبية عن البطولة العالمية.ويضمن المونديال 7 بطاقات لمتصدري القارات بمعدل بطاقة لأفريقيا ومثلها لآسيا وأخرى لأوقيانيا، فيما تمنح بطاقتان لكل من الأمريكتين ، إضافة إلى اليابان المضيفة والمؤهلة مباشرة للعرس الأولمبي.وتبقى 4 بطاقات للألعاب الأولمبية سيحدد أصحابها من خلال دورة تأهيلية تقام العام المقبل.// انتهى //18:48ت م0197