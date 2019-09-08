جدة 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واساستضافت غرفة جدة اليوم لقاء الوفد الصحي البريطاني ، وذلك بمقرها الرئيسي بجدة.وركز اللقاء على الاستثمار في القطاع الصحي الذي يشهد غزارة من الفرص الاستثمارية التي يمكن توظيفها في سوق البلدين الصديقين، بهدف دعم التبادل التجاري ونمو الاستثمارات المشتركة وأعداد المستثمرين إضافة إلى إيجاد فرص جديدة للمستثمرين.وتطرق اللقاء لعدة مجالات منها: الرعاية الأولية، ومقدمي خدمات الأشعة والمختبرات، والحلول الرقمية والتكنولوجية المبتكرة، والمشغلين السريريين، والأدوية والأجهزة الطبية الخاصة بالأورام، إضافة إلى إعادة التأهيل والرعاية المنزلية طويلة الأجل، والحلول المتعلقة بمرض السكري مع عرض التجارب الطبية والمكملات الغذائية.وأكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة خلف بن هوصان العتيبي أن استضافة الغرفة بين جنباتها الوفود التجارية من مختلف أنحاء العالم والمسؤولين وصانعي القرار التجاري والاقتصادي وأصحاب وصاحبات الأعمال، ينبثق من حرصها على إقامة شراكات فاعلة مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص في هذه الدول.// انتهى //18:50ت م0199