الرياض 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واسيعقد فريق العمل الخاص بمتابعة خطة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون اجتماعه الأول خلال المدّة 8 -9 سبتمبر 2019م، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض.ويستعرض الاجتماع تقرير كل من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجلس الصحة بشأن الإجراءات المتخذة حيال تنفيذ محاور خطة العمل، كما يناقش الفريق المقترح المقدم من وزارة الصحة بسلطنة عمان حول متابعة الخطة ورصد التقدم في التنفيذ عن طريق مؤشرات الأداء ومقارنتها بالمستهدفات والتقويم المستمر للمسار والتوجيه الدائمعبر المتابعة الدورية.الجدير بالذكر أن خطة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون التي أقرت من أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة في اجتماعهم الرابع ”الكويت اكتوبر 2018“ تهدف إلى تحقيق التكامل في العمل الصحي الموحد بدول مجلس التعاون من خلال تعزيز وتطوير الأنظمة الصحية الخليجية للاستجابة للقضايا والتحديات الصحية والإقليمية والعالمية.كما تركز الخطة على عدد من المحاور وهي : السياسات والتشريعات الصحية في دول مجلس التعاون، والمساواة بين مواطني دول المجلس في المجال الصحي والتطوير المهني وتبادل الخبرات والمعلومات والبحوث والتكامل في المجالات الصحية والتعاون الإقليمي والدولي في المجال الصحي والاستجابة للكوارث والطوارئ والأزمات.// انتهى //18:52ت م0200