أبوظبي 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واساستقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي اليوم وزيرة الشؤون الخارجية في أفريقيا الوسطى سيلفي بايبوتيمون التي تزور الإمارات حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المشتركة وسبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين، وتبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وفي ختام اللقاء وقع الجانبان على مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين البلدين.// انتهى //18:54ت م0203