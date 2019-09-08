يريفان 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واسجدد المنتخب الأرميني لكرة القدم آماله بالمنافسة بعد الفوز على ضيفه البوسني 4-2 اليوم في يريفان في افتتاح الجولة السادسة من منافسات المجموعة العاشرة من تصفيات كأس أوروبا 2020.وانتزعت أرمينيا المركز الثالث من البوسنة بعدما رفعت رصيدها إلى 9 نقاط بفارق نقطتين أمام الأخيرة فعززت حظوظها في المنافسة على البطاقة الثانية المؤهلة مباشرة إلى النهائيات حيث باتت تتخلف بفارق 3 نقاط عن فنلندا الثانية التي تستضيف لاحقا إيطاليا المتصدرة بالعلامة الكاملة في خمس جولات ، وباتت البوسنة مهددة بلحاق اليونان بها إلى المركز الرابع في حال فوز الأخيرة على ضيفتها ليشتنشتاين لاحقا .// انتهى //19:05ت م0205