دار السلام 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واسصعد منتخب تنزانيا اليوم للمرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، عقب فوزه على ضيفه منتخب بوروندي بركلات الترجيح في إياب المرحلة الأولى للتصفيات .وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي 1 - 1 وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب التي جرت بين المنتخبين الأسبوع الماضي ، ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للمنتخب التنزاني الذي فاز 3 - صفر.// انتهى //19:09ت م0206