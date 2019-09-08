رياضي / تنزانيا تصعد للمرحلة الثانية بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم
الأحد 1441/1/9 هـ الموافق 2019/09/08 م واس
دار السلام 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واس
صعد منتخب تنزانيا اليوم للمرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، عقب فوزه على ضيفه منتخب بوروندي بركلات الترجيح في إياب المرحلة الأولى للتصفيات .
وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي 1 - 1 وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب التي جرت بين المنتخبين الأسبوع الماضي ، ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للمنتخب التنزاني الذي فاز 3 - صفر.
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19:09ت م
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