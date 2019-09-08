بغداد 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واسأطاحت القوات الأمنية العراقية اليوم, بخلية إرهابية كانت تعتزم الهجوم على مبنى محافظة صلاح الدين العراقية في عطلة عيد الأضحى الماضي.وافادت خلية الاعلام الامني العراقي في بيان صحفي بان قوة من قيادة عمليات صلاح الدين تمكنت من القاء القبض على عناصر الخلية الارهابية المكونة من تسعة افراد.وأوضحت ان هؤلاء كانوا ينوون الهجوم على مبنى محافظة صلاح الدين والاجهزة الامنية خلال عطلة عيد الاضحى, مشيرة الى ان الأجهزة الامنية احالت عناصر الخلية الارهابية إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.// انتهى //19:19ت م0207