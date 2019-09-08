جدة 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واسرحب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بالبيان المشترك الذي أصدرته المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، اليوم، حول استجابة الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي لدعوة المملكة للحوار.وأكد معاليه ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام.وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور العثيمين عن دعم منظمة التعاون الإسلامي للجهود التي يبذلها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وجهود الحكومة اليمنية الشرعية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية ودحر الميليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية في اليمن.وأكد معاليه على مواصلة المنظمة دعمها للسلطة الشرعية في سبيل إنقاذ اليمن وشعبه والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه انطلاقا من موقف منظمة التعاون الإسلامي المبدئي في حل الخلافات والأزمات بالطرق السلمية.// انتهى //19:19ت م0208