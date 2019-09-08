ماسيرو 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واسصعد منتخب إثيوبيا اليوم للمرحلة الثانية في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بعدما اقتنص تعادلا إيجابيًا بطعم الفوز 1 - 1 من مضيفه منتخب ليسوتو في إياب المرحلة الأولى للتصفيات .وتقام التصفيات الإفريقية على ثلاث مراحل، حيث تجرى المرحلة الأولى بمشاركة 28 منتخبًا، يصعد منهم 14 منتخبا للمرحلة الثانية، لينضموا إلى المنتخبات الـ26 الأعلى في التصنيف الدولي الذين تم إعفائهم من خوض المرحلة الأولى، ليكونوا 40 منتخبًا يتم تقسيمهم إلى 10 مجموعات بواقع 4 فرق في كل مجموعة، على أن يتأهل متصدرو تلك المجموعات للمرحلة النهائية، حيث سيتم تقسيمهم إلى مستويين وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الشهري، على أن تلعب المنتخبات الخمسة أصحاب الصدارة مع أحد المنتخبات الأقل في التصنيف في مباراتي ذهاب وعودة.وحجز المنتخب الإثيوبي بطاقة التأهل لدور المجموعات في التصفيات، بعدما تفوق في فارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، التي يتم الاحتكام إليها وفقا للوائح التصفيات، حال تعادل المنتخبين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.// انتهى //19:19ت م0209