رياضي / "بشاير" الأول في أشواط البكار اللقايا و "البيرق" في مقدمة أشواط القعدان في ثالث أيام منافسات مهرجان ولي العهد للهجن
الأحد 1441/1/9 هـ الموافق 2019/09/08 م واس
الطائف 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واس
شهد ميدان محافظة الطائف للهجن صباح اليوم تنفيذ (25) شوطاً ضمن منافسات الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية والمخصصة لسن اللقايا (بكار-قعدان) مسافة 4 كم وسط أجواء حماسية، وجاءت نتائج هذه الأشواط على النحو التالي:
الشوط 1: "بشاير" لعلى راشد المري.
الشوط 2 : "البيرق" لـ بطحان مسعود المري
الشوط 3: "نوايد" لمفلح حمود البلوي
الشوط 4: "ولد متعب " لحمد راشد المري.
الشوط 5: "بغداد" لسعيد مظفر العامري
الشوط6: "سلمان" لفيصل متعب الشمري.
الشوط 7: " بشاير " لعلى راشد المري
الشوط 8: "رعد " لعبدالله فضي النومسي.
الشوط 9: "جولة" لعلى راشد المري
الشوط 1: "سيف" لعلى سالم الكتبي.
الشوط 11 " خيرة" لعناد مفلح البلوي
الشوط 12: "مدباس" لعويضه علي المري.
الشوط 13: "الجزيرة " لصالح بنيه البلوي
الشوط 14 " الوسمي" لناجي مسفر العجمي
الشوط 15 " تاج" لغانم محسن الهاجري.
الشوط 16: "سياف " لفيحان ظافر ال رشيد.
الشوط 17: "تصريح " لعلى راشد المري.
الشوط 18: " الشلال" للاهوم سعد المري.
الشوط 19: "بلشه" لسعيد ناصر المري
الشوط 20 " لزام " لحشر ظفر الهاجري.
الشوط 21: " الوثبه" لسليم مسلم العامري.
الشوط 22: " الخليج" لعبدالله نافل الشمري
الشوط 23: " الذيبه " للاهوم سعد المري
الشوط 24: " لطام" لـعبدلله سالم القرشي
الشوط 25 :" فن " لفليح سويلم السدري.
// انتهى //
19:26ت م
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