الطائف 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واسشهد ميدان محافظة الطائف للهجن صباح اليوم تنفيذ (25) شوطاً ضمن منافسات الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية والمخصصة لسن اللقايا (بكار-قعدان) مسافة 4 كم وسط أجواء حماسية، وجاءت نتائج هذه الأشواط على النحو التالي:‏ الشوط 1: "بشاير" لعلى راشد المري.الشوط 2 : "البيرق" لـ بطحان مسعود المري‏الشوط 3: "نوايد" لمفلح حمود البلوي‏الشوط 4: "ولد متعب " لحمد راشد المري.‏الشوط 5: "بغداد" لسعيد مظفر العامري‏الشوط6: "سلمان" لفيصل متعب الشمري.‏الشوط 7: " بشاير " لعلى راشد المري‏الشوط 8: "رعد " لعبدالله فضي النومسي.‏الشوط 9: "جولة" لعلى راشد المري‏الشوط 1: "سيف" لعلى سالم الكتبي.‏الشوط 11 " خيرة" لعناد مفلح البلوي‏الشوط 12: "مدباس" لعويضه علي المري.‏الشوط 13: "الجزيرة " لصالح بنيه البلوي‏الشوط 14 " الوسمي" لناجي مسفر العجمي‏الشوط 15 " تاج" لغانم محسن الهاجري.‏الشوط 16: "سياف " لفيحان ظافر ال رشيد.‏الشوط 17: "تصريح " لعلى راشد المري.‏الشوط 18: " الشلال" للاهوم سعد المري.‏الشوط 19: "بلشه" لسعيد ناصر المري‏الشوط 20 " لزام " لحشر ظفر الهاجري.‏الشوط 21: " الوثبه" لسليم مسلم العامري.‏الشوط 22: " الخليج" لعبدالله نافل الشمري‏الشوط 23: " الذيبه " للاهوم سعد المري‏الشوط 24: " لطام" لـعبدلله سالم القرشي‏الشوط 25 :" فن " لفليح سويلم السدري.// انتهى //19:26ت م0210