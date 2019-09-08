بغداد 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واسقتلت القوات الأمنية العراقية اليوم، إرهابياً متحصنا بأحد الأوكار بمحافظة نينوى بشمال العراق.وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقية أن قوة من اللواء 43 في الفرقة العشرين بالجيش العراقي تمكنت استناداً إلى معلومات استخبارية من قتل الإرهابي الذي كان يتحصن داخل إحد الأوكار بمنطقة الجزيرة "المالحة" بمحافظة نينوى، وعثرت داخل الوكر على حزام ناسف ودراجة نارية.// انتهى //19:34ت م0211