مونزا 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واستوج السائق الفرنسي شارل لوكلير اليوم بلقب سباق جائزة إيطاليا الكبرى ضمن منافسات بطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات سيارات فورمولا 1 .وتغلب لوكلير على الضغط الهائل من البريطاني لويس هاميلتون ، حيث انطلق لوكلير في سباق اليوم من المركز الأول لكن هاميلتون تقدم عليه حتى اللفة 42 من السباق الذي تضمن 53 لفة على مضمار "مونزا" الإيطالي حيث ارتكب هاميلتن خطأ كلفه صدارة السباق.// انتهى //20:01ت م0212