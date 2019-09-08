تبوك 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019م واسبدأ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة ‎تيماء اليوم بإستقبال طلبات التسجيل لعضوية الجمعية العمومية، ويستمر لمدة 10 أيام بمقر المكتب بالمحافظة.واشترط تعاوني تيماء لمن يرغب الترشح لعضوية المجلس بأن لايقل عمره 18 عاماً، وأن يلتزم سداد العضوية ويقدم طلبا للإنظمام إلى المجلس عبر مقر المكتب بمحافظة تيماء.// انتهى //20:18ت م0213