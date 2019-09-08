الرياض 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واسأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم أن عدد الذين استفادوا من خيارات "سكني" في عام 2018م أكثر من 157 ألف أسرة، واستفادت منه أكثر من 109 آلاف أسرة خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري 2019م.جاء ذلك خلال ندوة أقامها صحافيو الوطن بعنوان "وزارة الإسكان وحلم السكن"، التي أُقيمت أمس، على مسرح إذاعة وتلفزيون الخليج بالحي الدبلوماسي في مدينة الرياض.وافتتحت الندوة التي قدمها مدير المسؤولية المجتمعية بـ (صحافيو الوطن) عبيد البرغش بالسلام الوطني ثم قدم رئيس مجلس إدارة (صحافيو الوطن) سعيد العجل شكره لوزارة الإسكان قبولها دعوة (صحافيو الوطن) لهذه الندوة المهمة التي تعد باكورة ندوات وبرامج (صحافيو الوطن) للعام الحالي 1441هـ.ومثَّل وزارة الإسكان في هذه الندوة كلٌ من المشرف العام على الإسكان التنموي والتنظيم العقاري المهندس مازن الداوود والمتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم والمتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقاري حمود العصيمي، فيما أدار الندوة مدير المركز الإعلامي لـ (صحافيو الوطن) الإعلامي جيلاني الشمراني.وتحدث "الداوود" عن برنامج سكني وما يقدمه من خدمات مؤكدًا على سرعة الإنجاز من خلال خدمة التأهيل الفوري التي تمكن أي أسرة للاستفادة من الخيارات التي يتيحها البرنامج، وأن ذلك يتم بطريقة آلية، كما تحدث عن مبادرة الإسكان التنموي التي تستهدف أسر الضمان الاجتماعي.وبيَّن "الداوود" أن اتحاد الملاك مفعل حاليًا وبإمكان الجميع الاستفادة منه عن طريق الموقع الإلكتروني أو التطبيق، وهو ينظم لمالكي الشقق السكنية آلية التعاون فيما بينهم للاهتمام بالعقار الذي يشتركون فيه ولهم حق الاستثمار فيه، فيما بلغ عدد العقارات المسجلة في اتحاد الملاك 4000 منشأة.من جانبه، أوضح "العصيمي" أن مطلع عام 2020م لن يكون هناك قوائم انتظار لدى الصندوق العقاري بعد أن كان في عام 2017م يتجاوز 400 ألف مواطن في قوائم الانتظار، مؤكدًا أن العدد الحالي 90 ألف فقط.وشرح "العصيمي" العديد من الخدمات والبرامج التي يقدمها الصندوق ومنها خدمة "اعرف دورك" حيث أن الهدف منها استفادة المواطن من القرض بشكل واضح وشفاف؛ مشيدًا بعمل الصندوق وحصوله مؤخرًا على جائزة "مؤشر النضج" من بين 167 منظمة حكومية.وأفاد متحدث الإسكان سيف السويلم بوجود 67 مشروعاً تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين توفر أكثر من 122 ألف وحدة سكنية متنوعة بأسعار تتراوح بين 250 إلى 750 ألف ريال، منوهًا بما وفرته الوزارة من خيارات متنوعة في المواصفات والتصاميم في الوحدات السكنية وتوفير جميع الخدمات من مرافق حكومية وخدمات صحية وغيرها في جميع الأحياء السكنية الجديدة وسط خيارات سكنية متعددة تتناسب مع جميع فئات المجتمع، مبينًا أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم العسكري أكثر من 40 ألف مستفيد، وأن القرض الحسن العقاري يأتي في إطار تسهيل تملك السكن للعسكريين.// انتهى //20:20ت م0214