الباحة 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019م واسأنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة تدريب 3500 معلم ومعلمة ومرشد ومرشدة وقائد وقائدة على مبادرة مشروع بوابة المستقبل الذي سيطبق في 42 مدرسة للبنين والبنات بالمنطقة في هذا العام .وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني أن البرنامج تضمن إقامة العديد من الحلقات التدريبية التي تعنى بتفعيل التقنية داخل الصف الدراسي وكيفية ربط المدارس بدوائر الربط الشبكي و(الإنترنت)، ومتابعة متطلبات التفعيل كتركيب الأجهزة وتفعيل حسابات المعلمين والطلاب إلى جانب نشر ثقافة التحول الرقمي ورصد إنجازات الميدان التربوي والمدارس في هذا المجال.وبين أن البرنامج التدريبي يمكّن الملتحقين به الدخول إلى قوائم البوابة الرقمية والوصول إلى مصادر تعليم أكبر وأشمل ويرفع مهنية العملية التعليمية بتفعيل عناصر التحفيز والتفاعل بين المعلمين والطلاب وأولياء الأمور رجاء تحقيق الاستفادة القصوى مما تقدمه البوابة من خدمات نوعية.// انتهى //20:26ت م0216