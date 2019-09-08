الدوادمي 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واسنفّذت إدارة التعليم في محافظة الدوادمي ممثلة بقسم التدريب والابتعاث اليوم عدداً من البرامج ضمن الخطة التدريبية لبرامج الفصل الأول للعام الدراسي 1440هـ التي تستهدف الهيئة التعليمية.وأوضح مدير قسم التدريب والابتعاث بالإدارة محمد بن جزاء العتيبي أن البرامج التدريبية التي تنفّذ على مستوى الإدارة والمقامة في مركز التدريب التربوي وتستمر خمسة أيام تهدف إلى إثراء خبرات المعلمين والمرشدين الطلابيين وقادة المدارس والمشرفين التربويين والقيادات التربوية من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات التي تؤدي إلى تطوير الميدان التربوي، مشيراً إلى أن البرامج التدريبية تتضمن لقاءات وورش عمل منها لقاء حول لائحة التقويم في المرحلة الابتدائية ولقاء لمشرفي التربية البدنية ولقاء لمشرفي القيادة المدرسية وورشة عمل حول نقد وتحليل أسئلة الاختبارات وورشة عمل حول شرح العملية الإجرائية 18, 16 , بالإضافة إلى البرنامج التنشيطي لمقررات الحاسب الآلي وإعداد ملف الإنجاز وتوثيق الشواهد وتطوير آداء معلمي القرآن الكريم، والتدريس المتمايز.// انتهى //20:30ت م0217