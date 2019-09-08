الرياض 9 محرم 1441 الموافق 8 سبتمبر 2019 واس.تنظّم إدارة الشؤون الرياضية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ملتقى تعريفيا بالأندية الرياضية للكليات وذلك يومي الثلاثاء و الأربعاء 11-12 محرم 1441 هـ بمركز الدعم والخدمات الطلابية A4, A10)).ويهدف الملتقى إلى تعريف الطالبات بالأندية الرياضية للكليات والرياضات المعتمدة وترشيح طالبات للمشاركة في الألعاب الرياضية المطروحة استعداداً لبطولات تنافسية بين الكليات وعلى مستوى الجامعات بالمملكة، كما يتضمن الملتقى أركانا للكليات لاستقطاب الطالبات وتسجيلهم في الأندية الرياضية إضافة إلى عروض رياضية تقدمها المدربات مع مجموعة من الطالبات.يذكر أن عدد الطالبات المسجلات حتى الآن بلغ 688 طالبة، ولا زالت إدارة الشؤون الرياضية بالجامعة تستقبل التسجيل عبر الرابط الإلكتروني: http://shorturl.at/wBOS9 .//انتهى//20:38ت م0219