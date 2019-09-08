الرياض 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واسحقق المنتخب السعودي للإسكواش تحت 13 عاماً الميدالية الفضية ضمن منافسات الفرق في البطولة العربية للإسكواش المقامة حالياً على ملاعب نادي الرياض بالرياض وتختتم منافساتها غداً .ونجح الأخضر الصغير في التغلب على منتخب الكويت بنتيجة 3 /0 كما تغلب على منتخبي العراق 3/0 والأردن 3/1 فيما خسر مباراته الأولى في البطولة أمام منتخب مصر أبطال العالم في اللعبة .وقدم المدير التنفيذي لاتحاد الإسكواش خالد السعد التهنئة للاعبي الأخضر على المستويات التي سجلوها في البطولة التي تؤكد نجاح خطط الاتحاد في صناعة جيل جديد من اللاعبين القادرين على تحقيق العديد من الميداليات، مشيراً إلى أن الميدالية الفضية في بطولة العرب هي ثمار عمل الاتحاد الذي حرص خلال الفترة الماضية في التركيز على الفئات السنية وجلب أفضل المدربين لقيادتهم نحو منصات التتويج .ومثل الأخضر في البطولة اللاعبون ياسر آل عباس ومحمد آل نصفان وسالم المولد ومحمد آل عواد وحسن آل داوود وأسامة العتيبي وعبدالإله أبو رقة ومنصور المولد وأحمد أبو رقة تحت إشراف المدربيْن طارق نبيل وإبراهيم عبدالسلام .يشار إلى أن منافسات البطولة ستختتم غداً حيث سيلعب المنتخب المصري مع نظيره منتخب الأردن فيما تلعب الكويت مع العراق و سيقام حفل التتويج في مقر إقامة الوفود بفندق هوليدي إن القصر في الرياض.// انتهى //21:02ت م0223