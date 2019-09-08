سيون 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واستغلب المنتخب السويسري لكرة القدم على منتخب جبل طارق بأربعة أهداف دون رد اليوم في الجولة السادسة من مباريات المجموعة الرابعة لتصفيات كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020) ، التي شهدت اليوم أيضا تعادل جورجيا والدنمارك سلبيا .ورفع المنتخب السويسري رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف نظيره الدنماركي فيما ظل منتخب جبل طارق في المركز الخامس والأخير بالمجموعة بلا رصيد من النقاط ، فيما أهدر المنتخب الدنماركي بهذا التعادل فرصة انتزاع صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب الأيرلندي الذي يتصدر المجموعة حاليا برصيد 11 نقطة من خمس مباريات.// انتهى //21:14ت م0224