رياضي / تصفيات يورو 2020 : سويسرا تفوز على جبل طارق ,والدنمارك تتعادل مع جورجيا
الأحد 1441/1/9 هـ الموافق 2019/09/08 م واس
سيون 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واس
تغلب المنتخب السويسري لكرة القدم على منتخب جبل طارق بأربعة أهداف دون رد اليوم في الجولة السادسة من مباريات المجموعة الرابعة لتصفيات كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020) ، التي شهدت اليوم أيضا تعادل جورجيا والدنمارك سلبيا .
ورفع المنتخب السويسري رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف نظيره الدنماركي فيما ظل منتخب جبل طارق في المركز الخامس والأخير بالمجموعة بلا رصيد من النقاط ، فيما أهدر المنتخب الدنماركي بهذا التعادل فرصة انتزاع صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب الأيرلندي الذي يتصدر المجموعة حاليا برصيد 11 نقطة من خمس مباريات.
// انتهى //
21:14ت م
0224