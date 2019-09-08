الرياض 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واسأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم عن انطلاق حافلات من مدينة الدمام لدعم المنتخب السعودي لكرة القدم في لقائه مع نظيره اليمني بعد غد الثلاثاء، في التصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس الأمم الآسيوية المقررة في الصين عام 2023 .وسيقام اللقاء على ملعب البحرين الدولي في العاصمة المنامة ضمن المجموعة الرابعة في التصفيات التي تضم منتخبات فلسطين وسنغافورة وأوزبكستان.وسيبدأ التجمع في الساعة الثانية مساء بملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام قبل أن تنطلق الحافلة بعدها بساعة، على أن تكون العودة بعد نهاية المباراة مباشرة .// انتهى //21:21ت م0231