رياضي / المنتخب السعودي "تحت 19 عامًا" يفتتح معسكره في الرياض ضمن برنامج الإعداد للتصفيات الآسيوية
الأحد 1441/1/9 هـ الموافق 2019/09/08 م واس
الرياض 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واس
افتتح المنتخب السعودي لكرة القدم "تحت 19 عامًا" معسكره في الرياض ومصر الذي يمتد حتي نهاية الشهر الجاري ضمن البرنامج الإعدادي للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2020 .
وأجرى المنتخب مساء اليوم أولى تدريباته على المعلب الرديف لمعلب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ، تركز العمل خلالها على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقيه وتكتيكية ، حيث استدعي المدير الفني للمنتخب الوطني بندر باصريح 30 لاعبا .
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21:28ت م
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