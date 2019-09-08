الرياض 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واسافتتح المنتخب السعودي لكرة القدم "تحت 19 عامًا" معسكره في الرياض ومصر الذي يمتد حتي نهاية الشهر الجاري ضمن البرنامج الإعدادي للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2020 .وأجرى المنتخب مساء اليوم أولى تدريباته على المعلب الرديف لمعلب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ، تركز العمل خلالها على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقيه وتكتيكية ، حيث استدعي المدير الفني للمنتخب الوطني بندر باصريح 30 لاعبا .// انتهى //21:28ت م0234