القاهرة 09 محرم 1441هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واسدعا سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح إلى توفير مزيد من الدعم السياسي والدبلوماسي والمالي والاقتصادي للشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لحشدِ أوسع التفات دولي حول المبادرة العربية للسلام ورؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس للسلام في الشرق الأوسط من خلال إيجاد آلية دولية ضاغطة على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.وطالب السفير اللوح في كلمته أمام أعمال الجلسة المغلقة للدورة العادية 152 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين التي عقدت اليوم برئاسة العراق، بوقفة عربية رسمية في وجهِ الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس وتعترف بها عاصمة لإسرائيل وتوافق على الاستيطان للأرض الفلسطينية.وقال: إننا نتمسك بقرارات الشرعية الدولية ونطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا وفق مبدأ الأرض مقابل السلام وليس مبدأ السلام مقابل السلام أو السلام مقابل الازدهار، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني يناضل لنيل حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية بكامل حدود عام 1967م والعيش بحرية وكرامة.وأكد أن يد السلطة الفلسطينية ممدودة للسلام العادل والشامل، مشددًا على عدم قبول دولة بدون غزة أو دولة ذات حدودٍ مؤقتة أو إقامةِ دولة في غزة وأخرى في الضفة ورفض أي انتقاص من السيادة الوطنية الفلسطينية برًا وبحرًا وجوًا.// انتهى //21:29ت م0235