الطائف 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واسحسمت مؤسستا "النايفات" و "الرئاسة" أشواط الرموز الرئيسة في يومها الثاني التي خصصت لإبل اللقايا (بكار - قعدان) التي تقام ضمن منافسات الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية على أرضية ميدان محافظة الطائف للهجن.وشهدت أشواط الرموز لهذا اليوم حضور أقوى الشعارات وكبار المضمرين وجاءت النتائج على النحو التالي: الشوط الأول: "الزود" لهجن الرئاسة و‏الشوط الثاني:"الأجدل" لهجن النايفات والشوط الثالث: "نهب" لعبدالهادي راشد الغفراني المري والشوط الرابع: "هباش" لمحمد حمد بن مشيط المري.//انتهى//21:30ت م0236