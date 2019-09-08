الجزائر 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واسدعا الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح إلى إجراء المشاورات اللازمة لتشكيل وتنصيب سلطة مستقلة للانتخابات في الجزائر.وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية اليوم،بأن عبدالقادر بن صالح أعرب إثر تسلمه التقرير النهائي للهيئة الوطنية للوساطة والحوار التي باشرته مع الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني والشخصيات الوطنية في البلاد والحراك الشعبي عن ارتياحه لمناخ الحرية والشفافية اللذيْن طبعا مسار الحوار.وأكد الرئيس المؤقت أن الدولة أوفت بالتزامها بعدم التدخل في هذا المسار، مشيرًا إلى أن عملية الحوار التي سمحت بإشراك مختلف أطياف المجتمع، وأفضت إلى تقارب واسع في وجهات النظر، حول ضرورة الذهاب إلى انتخابات رئاسية في أقرب الأوقات.// انتهى //21:45ت م0237