بيروت 09 محرّم 1441هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واساختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على تراجع بنسبة 0.32 في المئة، ليغلق عند مستوى 794.22 نقطة.وسجّل معدل الأسهم المتداولة ارتفاعاً ليبلغ 106 آلاف و389 سهمًا بقيمة 508 آلاف و259 دولارًا، مقابل 40 ألفاً و72 سهماً بقيمة 360 ألفاً و934 دولاراً الأسبوع السابق.وانخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة في السوق إلى 7.70 مليارات دولار، مقابل 7.73 مليارات دولار بختام الأسبوع الماضي.// انتهى //21:47ت م0238