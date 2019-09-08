الرياض 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واسينطلق المؤتمر الإقليمي الثالث للصحه العامه تحت عنوان " صحة الفرد والمجتمع " خلال الفترة من 17 وحتى 19 سبتمبر2019م بفندق هوليدي إن القصر بالرياض بتنظيم من المجلس الصحي السعودي بمشاركة نخبة من الأطباء ، الذي يهدف إلي تثقيف فئات المجتمع والعاملين والممارسين بالمجالات الصحيه.وأوضح رئيس المؤتمر الدكتور توفيق بن أحمد خوجه أن انعقاد المؤتمر في دورته الثالثة يأتي للعمل على تثقيف فئات المجتمع والعاملين الممارسين بالمجالات الصحية حول القضايا الصحية ومايستجد بشأنها , حيث يركز محاور البرنامج العلمي للمؤتمر وفعالياته على التغذية السليمة للأطفال، وداء السكري، والسمنة، ودور الشركات الطبية وشركات التغذية ومقدمي الخدمات والجانب الوقائي من الأمراض والرعاية الصحية لذوي الأعاقة والاتجاه العلاجي والاتجاه الطبي والوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة العامة.وأفاد رئيس المؤتمر أن الاستعدادات لهذا المؤتمر خطت خطوات كبيرة لانعقاده في الموعد المحدد له, حيث كُوّنت جميع لجانه العلمية والتنظيمية والتسويقية والتنفيذية والإعلامية وغيرها من اللجان على أعلى مستوى .// انتهى //22:16ت م0241