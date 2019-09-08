الطائف 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واسعبر المضمر فالح بن حمود البلوي عن سعادته الكبيرة بفوزه بأحد رموز مهرجان ولي العهد للهجن في أول أيام منافسات الأشواط الختامية للرموز وكانت "إنجاز" المملوكة لمحمد حمود البلوي قد ظفرت بثالث أشواط الرموز المخصص لشوط الحقايق بكار.وأكد البلوي أن الفوز برمز يحمل اسم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مصدر فخر واعتزاز خاصة أن الفوز تحقق في حضور منافسات كبيرة بين مؤسسات عملاقه وشعارات شهيرة.وهنّأ البلوي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز لحصوله على رمزين من رموز مهرجان ولي العهد للهجن في الأشواط الرئيسة، مؤكداً أن فوز هجن سمو الأمير تركي بالشوطين التي سبقت فوزه أعطته تفاؤلاً كبيرًا بالفوز.وقال: عندما سمعت فوز سيدي الأمير تركي في الشوطين شعرت بالفرحه والتفاؤل وتحقق ولله الحمد هذا الفوز الذي أفتخر أن أستلمه من يد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- الداعم الكبير لرياضة الهجن العريقة.وقدم البلوي شكره وتقديره لصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن على ما نشاهده من تطوير واضح لميدان الهجن والتنظيم الرائع لدخول الحلال وجهود سموه مقدرة منذ تأسيس الاتحاد السعودي للهجن ونحن نرى ونلاحظ اهتمام سموه في كل ما يرتقي بالهجن وملاكها.//انتهى//22:44ت م0242