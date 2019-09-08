عدن 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واسدمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن مخزنًا للسلاح الخفيف والمتوسط والذخيرة تابعًا للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في منطقة “بني معين” بمديرية رازح بمحافظة صعدة.وكثفت مقاتلات التحالف غاراتها الجوية على مواقع تمركز مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في مديرية رازح غرب صعدة نتج عنها تدمير آليات للانقلابيين في جبل الأذناب الإستراتيجي بالمديرية ذاتها.كما أسفرت الغارات وفقا لموقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الإرهابية.// انتهى//22:44ت م0243