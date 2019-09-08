الرياض 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واسأكَد معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان أن المملكة دأبت على خدمة كتاب الله الكريم ودعم ورعاية الجهود الرامية إلى العناية بتعلّم ودراسة القرآن الكريم في مشارق الأرض ومغاربها حفظاً وتجويداً وتفسيراً وطباعةً ونشراً منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، حتى هذا اليوم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله.وأشار معاليه في تصريح له بمناسبة انعقاد مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية في دورتها الــ (41) إلى عديد المتسابقين المشاركين في هذه المسابقة الذين استضافتهم المملكة من جميع أقطار العالم، ما يؤكد أن هذا الوطن ولله الحمد أصبح مضربَ الأمثال و أنموذجاً على المستوى العالمي من خلال رؤية المملكة 2030 وما حققته لتسجل تحولات ومنجزات عظمى، وما تضمنته هذه الرؤية من اهتمام وعناية بالمنهج الإسلامي والقرآن الكريم، حيث بذلت مملكتنا قصارى جهدها في تقديم أرقى الخدمات العلمية الجليلة لكتاب الله تمثلت في إنشاء المعاهد العلمية والمراكز والمنشآت التي تُعنى بالقرآن الكريم وعلومه داخل المملكة وخارجها، وأشرفت على العديد من المسابقات والملتقيات الدولية والإقليمية والمحلية في الحفظ والتلاوة والتجويد والتفسير.وأشاد معاليه في ختام تصريحه بجهود العاملين في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممن قاموا على هذه المسابقة، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يحفظ المملكة في ظل قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم عليها أمنها واستقرارها ونهضتها وأن يسدد خطاها نحو القمة والازدهار والإنجاز.// انتهى //22:45ت م0244