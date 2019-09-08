الخرطوم 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واسأدّى وزراء الحكومة السودانية الانتقالية اليمين الدستورية اليوم أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزاء عبدالله حمدوك ورئيس القضاء بابكر عباس التي شملت حتى الآن 18 وزيرًا.وقال رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك في تصريح صحفي: إنهم بدؤوا التحضير للسلام بتشكيل لجنة مصغرة بالتشاور مع المجلس السيادي وأعضاء من المجلس الوزاري لوضع إطار عام لشكل هيئة السلام، مشيرًا "إلى أنهم يطمحون في بناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج، وبناء مؤسسات الدولة.وأكد حمدوك التزامهم بسياسة خارجية تأخذ مصلحة السودان أولاً وتقوم على حسن الجوار، والعمل مع الأشقاء والأصدقاء والشركاء لبناء عالم تسوده الديمقراطية وحقوق الإنسان.ومن المرجح إعلان أسماء وزارتي البنى التحتية والثروة الحيوانية خلال اليومين المقبلين لاكتمال عقد وزراء الحكومة الانتقالية المكونة من 20 وزيرًا.وتعمل الحكومة الانتقالية بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 3 سنوات وُقّع الشهر الماضي بين الجيش والمدنيين.// انتهى //22:57ت م0245