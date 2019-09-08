الدوادمي 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واسنظمت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي ممثلة بقسم التربية الخاصة بنين اليوم برنامج "التدريب على القراءة والكتابة بطريقة برايل" ضمن مشروع البرامج التدريبية في مبادرة تطوير التربية الخاصة 2019 م قدمه رئيس قسم التربية الخاصة بالإدارة محمد بن سمير الغبيوي وذلك بمركز التدريب التربوي.ويستهدف البرنامج الذي يستمر 5 أيام معلمي ومعلمات العوق البصري ومعلمي ومشرفي التعليم العام ومشرفي التربية الخاصة، ويتناول البرنامج خصائص المكفوفين واحتياجاتهم بهدف تدريسهم خلية برايل المستخدمة في عملية التدريس ومعرفة حروف الهجاء العربية والحروف الإنجليزية والأرقام بطريقة برايل, بالإضافة إلى تدريب عملي في نهاية البرنامج.// انتهى //22:59ت م0246