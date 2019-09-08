القاهرة 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واستوج فريق الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الــ27 في تاريخه والثانية علي التوالي بعد تغلبه على فريق بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة النهائية للبطولة التي جمعتهما اليوم على استاد الجيش المصري ببرج العرب.وسجّل أهداف الزمالك اللاعب يوسف أوباما في الدقيقة 52، واللاعب أشرف بن شرقي في الدقيقتين 63 و84 من عمر المباراة.// انتهى //23:17ت م0250