أحد المسارحة 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واساستقبل محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي بمكتبه اليوم المدير التنفيذي لجمعية جستر بمنطقة جازان خالد الشبيلي وعدد من أعضاء الجمعية.وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين محافظة أحد المسارحة وجمعيةً جستر ، واستعراض التقرير السنوي للجمعية وخططها المستقبلية وأهدافها الطموحة للرقي بالفرد وخدمة المجتمع.// انتهى //23:27ت م0251