جيزان 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واسأعلنت غرفة جازان اليوم ، عن جائزة الغرفة للمشاريع الواعدة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة ، وذلك لتقديم أفضل فكرة ريادية يتم تحويلها لمشروع بما يواكب رؤية المملكة 2030 ، وذلك تفعيلًا لدور الغرفة الوطني في خلق قطاعات اقتصادية واعدة.وتستهدف الجائزة رواد ورائدات الأعمال وطلاب وخريجي المعاهد والكليات والمتقدمين للجهات التمويلية والراعية للمشاريع ، حيث تهدف الجائزة إلى تعزيز روح المنافسة بين أبناء المنطقة ، ودعم الابتكار وريادة الأعمال ، وإبراز وتكريم المتميزين وتحويل أفكارهم إلى مشاريع لها الأثر المجتمعي.واشترطت الغرفة التقديم عبر الرابط ‏www.cutt.us/jazan89 ، مع مراعاة شروط الجائزة في أن يكون المتقدم أو المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون لديه فكرة مشروع ريادي ، وأن يكون المتقدم من الأفراد أو المؤسسات التي لم تتجاوز مدة سجلها التجاري سنة واحدة.وحددت غرفة جازان يوم الاثنين الـ17 من محرم الجاري كآخر موعد لاستقبال الطلبات للمشاركة في جائزة الغرفة للمشاريع الواعدة التي رصدت من خلالها مبلغ 10,000 ريال للمركز الأول و 7,000 ريال للمركز الثاني ، و 3,000 ريال للمركز الثالث ، فضلا عن تقديم الاستشارات المجانية والمساهمة في دعم المشاريع الفائزة.// انتهى //00:16ت م0256