عام / الديوان الملكي : وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود
الاثنين 1441/1/10 هـ الموافق 2019/09/09 م واس
جدة 09 محرم 1441هـ الموافق 08 سبتمبر 2019م واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
" بيان من الديوان الملكي "
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الاثنين الموافق 10 / 1 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون..،،،
// أنتهى //
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