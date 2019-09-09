سياسي / طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن تدك مواقع مليشيا الحوثي الارهابية في محافظة الجوف اليمنية
الاثنين 1441/1/10 هـ الموافق 2019/09/09 م واس
عدن 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واس
دكت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن مواقع لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف اليمنية .
واستهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية الإرهابية في منطقتي “السليلة” و”الوجف”، بمديرية خب والشعف، ما أسفر عن تكبيد مليشيا الحوثي الإرهابية المتمردة التابعة لإيران خسائر في الأرواح والعتاد.
// انتهى//
00:38ت م
0258