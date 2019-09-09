سيول 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واسلقي خمسة أشخاص في كوريا الشمالية مصرعهم اليوم نتيجة الإعصار القوي الذي دمر مساحات مزروعة ومئات المنازل والمباني.وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح ويتلقون العلاج في المستشفيات، مبينة أن أكثر من 460 منزلاً واثني عشر مبنى على الأقل دمرت بشكل كامل أو جزئي أو أغرقتها المياه، إضافة إلى تضرر حوالي 46 ألف هكتار من الأراضي الزراعية والمحاصيل.// انتهى //00:53ت م0259