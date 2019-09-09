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الاثنين 1441/1/10 هـ الموافق 2019/09/09 م واس
الرياض 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
الملك يستعرض ورئيس كوت ديفوار التعاون الاقتصادي
خادم الحرمين ورئيس كوت ديفوار يستعرضان تعزيز التعاون والأمن
أمر ملكي بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة
القيادة تهنئ رئيس طاجيكستان بذكرى الاستقلال
ولي العهد يستقبل عضوين بمجلس الشيوخ الأميركي
أمير مكة يستقبل رئيس لجنة شؤون الأسرة بمجلس المنطقة
فيصل بن بندر يستقبل القائم بأعمال سفارة المكسيك
أمام خادم الحرمين.. وزير الطاقة يؤدي القسم
عبدالعزيز بن سلمان يشكر القيادة
أمير الشرقية: أوجدوا منصة للتوجيه والاستفادة من المقترحات
جلوي بن عبدالعزيز يكرّم الزهراني ويبارك للقرني
نائب أمير الشرقية للمحافظين: القيادة حريصة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين
آل الشيخ يستقبل وزير الشؤون الدينية البنغلاديشي
رئيس مجلس الشورى يصل سري لانكا في زيارة رسمية
هيئة الاستثمار تستضيف الجامعات البريطانية وتحتضن توقيع ثلاث مذكرات تفاهم في قطاع التعليم
الجبير يستقبل المبعوث الأممي لليمن
معارك ضارية تودي بحياة قيادات حوثية في ذمار
دعاوى عراقية لإنهاء الاحتلال.. ومكافحة الإرهاب
الدوريات الأميركية - التركية تتفقد المنطقة الآمنة
حمدوك: مستقبل السودان حرية.. سلام.. عدالة
السودان الجديد.. حياة كريمة واقتصاد عتيد
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