الرياض 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الملك يستعرض ورئيس كوت ديفوار التعاون الاقتصاديخادم الحرمين ورئيس كوت ديفوار يستعرضان تعزيز التعاون والأمنأمر ملكي بترقية عدد من أعضاء النيابة العامةالقيادة تهنئ رئيس طاجيكستان بذكرى الاستقلالولي العهد يستقبل عضوين بمجلس الشيوخ الأميركيأمير مكة يستقبل رئيس لجنة شؤون الأسرة بمجلس المنطقةفيصل بن بندر يستقبل القائم بأعمال سفارة المكسيكأمام خادم الحرمين.. وزير الطاقة يؤدي القسمعبدالعزيز بن سلمان يشكر القيادةأمير الشرقية: أوجدوا منصة للتوجيه والاستفادة من المقترحاتجلوي بن عبدالعزيز يكرّم الزهراني ويبارك للقرنينائب أمير الشرقية للمحافظين: القيادة حريصة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنينآل الشيخ يستقبل وزير الشؤون الدينية البنغلاديشيرئيس مجلس الشورى يصل سري لانكا في زيارة رسميةهيئة الاستثمار تستضيف الجامعات البريطانية وتحتضن توقيع ثلاث مذكرات تفاهم في قطاع التعليمالجبير يستقبل المبعوث الأممي لليمنمعارك ضارية تودي بحياة قيادات حوثية في ذماردعاوى عراقية لإنهاء الاحتلال.. ومكافحة الإرهابالدوريات الأميركية - التركية تتفقد المنطقة الآمنةحمدوك: مستقبل السودان حرية.. سلام.. عدالةالسودان الجديد.. حياة كريمة واقتصاد عتيد// يتبع //06:15ت م0003