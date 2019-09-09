وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( الأوامر الملكية.. وفرصة المواطن) : منذ أن تولى قائد هذه الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في البلاد وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليا للعهد والأوامر الملكية الكريمة المتلاحقة تعلن بين حين وحين الطرائق الواضحة لعملية الإصلاح الهيكلي للحكومة وتعزيزها بالقدرات الوطنية الشابة القادرة بما تحمله من كفاءات على ترجمة تفاصيل وجزئيات رؤية المملكة الطموح 2030، ومن ضمن تلك الأوامر ما صدر مؤخرا من قبل القيادة الرشيدة بتعيين طاقات شابة مؤهلة لخوض غمار المساهمة الفاعلة والحثيثة لبناء هذا الوطن المعطاء، فتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفيرا للمملكة لدى البحرين ينطلق من مبدأ الشروع في تزويد عملية الإصلاح بقدرات مؤهلة للارتقاء بالعمل التنموي الشامل إلى أرقى مستوياته.وأضافت أن الأوامر الجديدة تمثل ضخا لدماء شابة في شريان العمليات التنموية المتصاعدة بالمملكة، فتعزيز وزارة الصناعة والثروة المعدنية بعد فصلها عن وزارة الطاقة بكفاءات مؤهلة قادرة على القيام بأدوار فاعلة لتقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط بحكم أن التصنيع هو ركيزة هامة ورئيسية من ركائز رؤية المملكة هو تعزيز سوف يؤتي ثماره اليانعة على الآماد القصيرة والطويلة، ويمنح تلك الكفاءات فرصة حيوية لإثبات قدراتهم ومهاراتهم في مجال حيوي يعد من أهم المجالات التنموية بالمملكة على اعتبار أن المسار الصناعي يقف على رأس أولويات الرؤية.وبينت أن سلسلة الأوامر المتعاقبة ومنها الأوامر الملكية الكريمة الأخيرة تصب كلها في قنوات الأخذ بعوامل التنمية المختلفة التي سوف تصل بها المملكة بفضل الله ثم بفضل قيادتها الرشيدة في زمن قياسي إلى أرفع درجات ومستويات التقدم المنشود في كافة القطاعات التنموية الطموحة، كما أن تلك الأوامر تعطي الفرص المتاحة لطاقات هذا الوطن المعطاء لكي تشارك في عمليات التنمية والعطاء تحت توجيهات وإشراف قيادة هذا الوطن الذي يشهد في عهده الميمون الحاضر تقدما هائلا سوف يعود عليه وعلى أبنائه بخيرات وافرة.وختمت : وبمتابعة وتوجيهات من قائد هذه الأمة فإن سمو ولي عهده الأمين وهو مهندس رؤية المملكة الطموح 2030 يركز تركيزا ملحوظا على معيار مهم في عمليات ترشيح الكفاءات الشابة لتحقيق مؤشرات الأداء المطلوبة بطريقة متكاملة من خلال اختيار الطاقات المؤهلة القادرة على تحمل مسؤوليات البناء والتنمية بروح واثبة وفاعلة تمكن هذا الوطن من الوصول إلى غاياته وأهدافه المنشودة في أقل وقت ممكن للحاق بركب الدول الصناعية الكبرى، وهذا ما سوف يتحقق بإذن الله وعونه. // يتبع //06:16ت م0005