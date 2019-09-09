طوكيو 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسأظهر تقرير صدر عن الحكومة اليابانية اليوم الاثنين أن الاقتصاد الياباني نما بمعدل سنوي قدره 3ر1 %في الربع الثاني الممتد من أبريل إلى يونيو.وقال مكتب مجلس الوزراء الياباني إن هذه المراجعة جاءت تمشيا مع توقعات المحللين في آخر استطلاع أجرته صحيفة "بزنس ديلي" اليابانية.وذكر المكتب أن الإنفاق الرأسمالي ارتفع بنسبة 2ر0 % على أساس ربع سنوي، وبتعديل عن التقديرات الأولية للنمو بنسبة 5ر1 % ومقارنة بانكماش بنسبة 2ر0 % خلال الربع الأول.وقال المكتب إن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل 60% من إجمالي الناتج المحلي لليابان، ارتفع بنسبة6ر0 %، دون تغيير عن المراجعة الأولية.// انتهى //06:16ت م0007