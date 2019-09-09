الطائف 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسشرعت أمانة الطائف ممثلة في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية "الإدارة العامة للصحة العامة" في تنفيذ برنامج المكافحة الحشرية الحيوية بالمواقع الرطبة، وأماكن تجمع المياه داخل النطاق العمراني، غطت خلالها 56 موقعاً تم العمل فيها تباعاً.وأوضحت وكالة الخدمات أنها عملت على تنفيذ دراسة محكمة لرصد المواقع التي تكثر فيها نمو الآفات الحشرية الضارة، ووضع آلية لمكافحتها والتعامل الفعال معها، حيث نفذت الأمانة برنامج لمكافحة الآفات بطريقة حيوية من خلال زرع أشجار عدوة للآفات تقوم بدورها بعمل المكافحة اللازمة، كما تحد من استخدام المبيدات الحشرية، مشيرة إلى أن المكافحة الحالية لا تلحق أي ضرر بالإنسان وتعد من الطرق الحديثة.// انتهى //08:40ت م0015