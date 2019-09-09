أبوظبي 10 محرم 1441 هـ الموافق 9 سبتمبر 2019 م واسانطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين بمشاركة 72 وزيرًا و 500 رئيس تنفيذي لمواجهة تحديات القطاع ورسم ملامح مستقبل الطاقة في العالم.ويستعرض المؤتمر - الذي يستمر حتى 12 سبتمبر الجاري - خلال أكثر من 80 جلسة حوارية قضايا الطاقة والتطورات التي يشهدها القطاع.ويناقش المشاركون في المؤتمر التطورات التي يشهدها قطاع الطاقة بكل مكوناته من النفط والغاز والكهرباء، إضافة إلى تطوير مصادر الفحم النظيف والطاقة المتجددة والنووية والنقل وكفاءة الطاقة والتمويل والاستثمار والاستشارات وغير ذلك من القطاعات التي تؤثر وتتأثر بقطاع الطاقة ليشكل المؤتمر منصة مثالية لمحادثات أكبر وأكثر تنوعا في مجال الطاقة في ضوء التطور الكبير الذي تشهده صناعة الطاقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.// انتهى //09:15ت م0019