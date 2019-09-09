الخرطوم 10 محرم 1441 هـ الموافق 9 سبتمبر 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تأدية وزراء الحكومة السودانية الانتقالية اليمين الدستورية التي شملت 18 وزيرًا.واشارت إلى شن مقاتلات التحالف العربي غارات على تحركات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظتي صعدة وحجة شمال اليمن.ونقلت عن مسؤولة أمريكية قولها إن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على كل من يشتري النفط الإيراني أو يتعامل مع الحرس الثوري، مضيفة أن واشنطن لن تمنح مجددًا أي إعفاءات تتعلق بمشتريات النفط الإيراني.// انتهى //09:20ت م0020