مكة المكرمة 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واستقوم الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالعديد من الأعمال التي تخص مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الحادية والأربعين، والمقامة حاليا في المسجد الحرام، ومن أبرزها التنسيق مع وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وتوفير البيئة المناسبة للمتسابقين واللجان وسط منظومة من الخدمات المتكاملة، ومنها فرش المكان، وتوفير الكراسي، وتجهيزات قاعات الحفل واللجان، ويتم ذلك من خلال العمل بنظام أربع ورديات بعدد 35 موظفاً.وأكد مدير إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام جهاد بن محمد العتيبي جاهزية الرئاسة العامة لاستقبال المشاركين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم، لافتاً أن الرئاسة العامة وجميع منسوبيها يتشرفون بالمشاركة في أعمال مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره كل عام، التي تحظى بشرف المكان حيث تُقام في رحاب المسجد الحرام، وتنال اهتماما دائماً من قبل القيادة الرشيدة ومتابعة سير أعمالها وتنفيذها على أكمل وجه.وبين أن إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام تقوم على التنسيق مع إدارة الابواب واداره الساحات وأمن المسجد الحرام لاستخراج التصاريح اللازمة لإدخال مصاحف قراءة قالون، وصناديق الكاميرات، ومحولات سوويتش، والبروجيكتر، والسلالم، والتوصيلات، وأجهزة الحاسب الآلي، ومعدات كاميرات التوير الضوئي والتلفزيوني، ومسجلات الصوت، وشاشات العرض، والميكروفونات، وتجهيز الديكورات اللازمة، والتنسيق مع اداره التوسعة الشمالية لتأمين الموقع وتوفير الخدمات اللازمة "النظافة، وماء زمزم، والصيانة والتشغيل"، والتنسيق مع إدارة الأمن لتامين حراس أمن للموقع، واستقبال لجنه التحكيم واللجنة المنظمة بشكل يومي حتى انتهاء المسابقة، كما تعمل إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام على توفير جميع الخدمات اللازمة للحفل على مدار 24 ساعة.// انتهى //09:34ت م0024