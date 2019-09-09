سياسي / جيش الاحتلال يعتقل ستة شبان فلسطينيين من محافظة رام الله
الاثنين 1441/1/10 هـ الموافق 2019/09/09 م واس
رام الله 10 محرم 1441 هـ الموافق 9 سبتمبر 2019 م واس
اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم ستة شبان فلسطينيين من محافظة رام الله معظمهم من بلدة سلواد شرق رام الله.
وأفادت مصادر أمنية أن جيش الاحتلال اعتقل من بلدة سلواد شرق المحافظة كلًا من: خليل حسن حامد، وموسى ياسر النجار، ونعمان صالح حامد، ومحمد لطفي حامد، ومحمد ياسر حامد، بعد أن داهم منازل ذويهم وفتشها.
كما اعتقل جيش الاحتلال، الأسير المحرر محمود محمد شرطي من قرية المزرعة الشرقية، بعد أن داهم منزله وفتشه.
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09:40ت م
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