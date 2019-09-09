رام الله 10 محرم 1441 هـ الموافق 9 سبتمبر 2019 م واساعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم ستة شبان فلسطينيين من محافظة رام الله معظمهم من بلدة سلواد شرق رام الله.وأفادت مصادر أمنية أن جيش الاحتلال اعتقل من بلدة سلواد شرق المحافظة كلًا من: خليل حسن حامد، وموسى ياسر النجار، ونعمان صالح حامد، ومحمد لطفي حامد، ومحمد ياسر حامد، بعد أن داهم منازل ذويهم وفتشها.كما اعتقل جيش الاحتلال، الأسير المحرر محمود محمد شرطي من قرية المزرعة الشرقية، بعد أن داهم منزله وفتشه.// انتهى //09:40ت م0025