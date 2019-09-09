جنين - الخليل 10 محرم 1441 هـ الموافق 9 سبتمبر 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، أربعة فلسطينيين من محافظتي جنين والخليل .وذكرت مصادر فلسطينية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أمين الأصهب زكارنة، وأحمد يوسف ديحان كميل، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في بلدة قباطية جنوب محافظة جنين .وفي ذات السياق اعتقلت قوات الاحتلال كلا من ليث يوسف عبد الهادي العصافرة ومحمد جهاد عصافرة، من بلدة بيت كاحل غرب محافظة الخليل وفتشت منزليهما.كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي الخليل الشمالي جورة بحلص والجنوبي الفحص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات الاهالي، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.// انتهى //10:19ت م0043