مكة المكرمة 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسزار وفد من طلاب مركز محمد بن يوسف الحسن لتعليم القرآن الكريم بمملكة البحرين، مقر إدارة شؤون المصاحف والكتب، ولمقرأة الحرمين الشريفين الإلكترونية ضمن برامج الزيارات التفاعلية للإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية لموسم العمرة، وذلك في بادرة من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لربط فئة الشباب بكتاب الله - عز وجل - ومعرفة كيفية استثمار الأوقات في العناية به تعلماً وتعليماً والاطلاع على ما وصلت إليه التقنية الحديثة في نشر القرآن الكريم على مستوى العالم.وأوضح مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب بالمسجد الحرام غازي بن فهد الذبياني أن الطلاب استمعوا إلى شرح مفصل عن تعليم كتاب الله بالمسجد الحرام وأقسامه خاصة تعليم القرآن الكريم عن بعد "مقرأة الحرمين الشريفين الإلكترونية"، كما شاهدوا عرضاً مرئياً عن أعمال الإدارة ونشاطاتها في خدمة زوار البيت العتيق، وتمت الإجابة على استفساراتهم وتساؤلاتهم.ثم تجول الوفد لمقرأة الحرمين وشاهدوا كيفية التسجيل فيها، مطلعين على نماذج حية للتلاوات المباشرة من جميع أصقاع العالم، كما تم اطلاع الطلاب على جهود المقرأة حول العالم وعدد الدول المستفيدة وعدد من ختم القرآن عبرها.وأعرب الوفد في نهاية الزيارة عن إعجابه الشديد بما شاهدوه من تطور ونهضة عمرانية بالحرمين الشريفين، كما تم توزيع نسخ من المصحف الشريف ومختصر التفسير على الطلاب ومسؤولي الوفد.// انتهى //10:34ت م0045