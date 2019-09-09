الدمام 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واساختتمت إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية بالجبيل فعاليات وبرامج روزنامة صيف الجبيل الصناعية، التي بدأت من شهر شعبان وحتى نهاية شهر ذي الحجة الماضي 1440هـ، تحت شعار "الجبيل طاقة وحياة".ونفذت الفعاليات والبرامج المتنوعة في 12 موقعاً بالمدينة، هي مركز الملك عبدالله الحضاري، ومركز الصدفة النسائي، والمعرفة والإبداع، وخدمة المجتمع، والمركز الثقافي بالفناتير، والنادي البحري بدارين، وفاب لاب الجبيل، وشاطئ النخيل، وملعب الدانة بالحويلات، وشاطئ الفناتير، وعدد من المدارس والجمعيات الخيرية.وأبان مدير إدارة الخدمات الاجتماعية خلف الشمري، أن الإدارة حرصت من خلال مجموعة البرامج على استهداف شرائح المجتمع بمختلف فئاتها العمرية، رغبة منها بالإسهام في استثمار الأوقات، وتنمية المهارات، وتوفير أجواء ترفيهية جاذبة وهادفة لأفراد المجتمع.وأفاد أن البرامج شملت ملتقيات ومهرجانات وأمسيات، وبرامج ثقافية واجتماعية ورياضية ومهارية وترفيهية، هدفت لتعزيز الهوية الوطنية، وترسية عددًا من القيم والأخلاق، وتحفيز بناء المجتمع، والتشجيع على التنافس الشريف، وعكس صورة مضيئة على جودة الحياة المستدامة في مدينة الجبيل الصناعية، مشيراً إلى أنه بلغ عدد المستفيدين من باقة روزنامة صيف الجبيل الصناعية 185684 مستفيداً ومستفيدة.// انتهى //10:36ت م0046