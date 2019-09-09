الرياض 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسأكد عدد من المحكمين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره أن المسابقة شهدت تنافساً كبيراً من المشاركين منذ انطلاقة التصفيات النهائية أمس الأول في المسجد الحرام، مشيدين بما تبذله المملكة العربية السعودية في عنايتها بالمسابقات القرآنية والاهتمام بها وتطويرها.جاء ذلك خلال مشاركتهم ضمن لجنة التحكيم في المسابقة الدولية.وقال عضو اللجنة رئيس مجلس العلماء في جمهورية المالديف الشيخ إلياس حسين علي: إن لجنة المحكمين تعد من أهم أركان المسابقة وإذا كانت مؤهلة تأهيلاً جيداً ولها باع طويل في التحكيم وخبرات سابقة كل ذلك ينعكس على تقييد الملحوظات وتقييد الدرجات والتمييز.وأضاف الشيخ إلياس: المشهد في المسجد الحرام لا يوصف، فإقامة المسابقة في هذه البقعة المباركة لها تأثير كبير على نفوس المتسابقين من حيث بركة المكان بيت الحرام والزمان شهر الله المحرم، وهذه العوامل كلها كفيلة بأن تربط الأجيال على حب الدين الإسلامي الوسطي المعتدل الذي لا غلو فيه ولا تطرف، رافعاً شكره لوزارة الشؤون الإسلامية على اختياره ضمن أعضاء لجنة التحكيم لهذه المسابقة الإيمانية.وبين المحكم الأستاذ المساعد بكلية القرآن الكريم في جمهورية مصرية العربية الشيخ أحمد محمد السيد خطاب: أنَّ أهم الأسس التي ينطلق منها المحكمون في المسابقة هي تحقيق العدالة والتوازن بين جميع المتسابقين بحيث لا يظلم أحدا على حساب أحد، وتراعي هذه اللجان الدقة في الاستماع حتى تصغي لجميع المتسابقين لرصد الدرجات بأمانة.وفي نهاية تصريحهما ثمنا جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - قائلين: إن استمرار المسابقة الدولية في عامها الـ 41 يدل أن هذه الدولة المباركة ماضية في تعليم ودعم حفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده وتلاوته على الصعيد المحلي والدولي.// انتهى //10:38ت م0047