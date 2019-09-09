شرم الشيخ 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسشارك أعضاء الوفد الكشفي السعودي المُشارك في المؤتمر الكشفي العربي الـ 29 المُقام حالياً في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية يوم أمس، في ورش العمل الخاصة بمسارات الخطة الاستراتيجية الثلاثية "2021 - 2023".وتهدف الورشة إلى مساعدة الجمعيات الكشفية على تطوير أنشطة البرامج لتوفير بيئة تعلم غير رسمية للشباب، إضافة إلى تعزيز مشاركتهم وتنمية قدراتهم للتعامل مع أهداف التنمية المستدامة.كما اشتملت الورشة على تطوير أنشطة وبرامج المجتمع الاجتماعية واستمرار تنمية التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والعربية والوطنية في جميع المجالات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى تحقيق الجودة في الإدارة ودعم الجمعيات في وضع الاستراتيجيات الوطنية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية في تنمية الحركة الكشفية.// انتهى //10:42ت م0049